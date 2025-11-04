Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia registrados en los municipios de Culiacán y El Rosario, dos mujeres fueron asesinadas a balazos y una más resultó herida. Una de las victimas fue encontrada en el interior de una vivienda, en la comunidad de las Habitas, a un costado de la carretera Chilillos-Matatán.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que en una segunda planta de una casa, había sido descubierto el cuerpo de Manuela “N”, de 46 años de edad, la cual presentaba impactos de bala, y en el patio, fueron quemadas dos motocicletas.

Según la versión de vecinos de la comunidad de las Habitas, en el municipio de El Rosario, durante la madrugada escucharon detonaciones de armas de fuego, pero por temor no salieron a averiguar qué sucedía. Fue hasta la mañana de este martes que familiares de la victima que llegaron a buscarla, la encontraron asesinada.

Elementos del Ejercito resguardaron la zona del ataque (04/11/2025). Foto: Especial

En un segundo hecho de violencia que tuvo lugar sobre la avenida Ejército Nacional de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán, personas dispararon contra dos mujeres que se encontraban junto a un puesto de venta de frijol y aguacate, los impactos causaron la muerte instantánea de una de ellas.

Los cuerpos de auxilio que llegaron al lugar del atentado brindaron asistencia médica a una de ellas, la cual presentaba varios impactos de bala, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

