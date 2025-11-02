Violencia en Uruapan: cuando Yulay y Carlos Manzo mostraron la cruda realidad de Michoacán

La noche del pasado 1 de noviembre, el Gabinete de Seguridad reportó que Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, perdió la vida tras un ataque directo en su contra, mientras se llevaba a cabo la inauguración del Festival de las Velas en la explanada principal de la ciudad.

Manzo asumió la presidencia municipal de Uruapan en 2024, encabezando un movimiento independiente que se denomina "Los del Sombrero".

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, el funcionario recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, no obstante, su fallecimiento se reportó a las pocas horas. Por su parte, la zona su resguardada por autoridades estatales y federales, asegurando que el delito "no quedará impune".

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado en público el pasado 1 de noviembre. Foto: @CarlosAlbManzo y Diputados Morena

Así fue la vez que Yulay y Carlos Manzo mostraron la realidad de Michoacán

El pasado mes de julio, el youtuber mexicano Julio César Fuentes, mejor conocido entre sus seguidores como Yulay, documentó a través de un video la situación de inseguridad y la ola de violencia que atraviesa actualmente el estado de Michoacán, particularmente el municipio de Uruapan.

En este video, el creador de contenido junto al presidente municipal Carlos Manzo, realizó un rondín nocturno con el objetivo de dar a conocer la realidad que muchos michoacanos enfrentan día a día, mostrando la perspectiva de aquellos que procuran el orden y el bienestar de la ciudadanía.

¿A qué crímenes se enfrenta la ciudad de Uruapan?

Reconocida como la cuarta ciudad más peligrosa de todo el territorio mexicano, en el documental, Manzo reveló que el delito más común que se atiende en el estado es el robo de vehículos. Asimismo, dijo que cuando tomó el poder, se aseguró diversos paquetes de droga, armas (algunas de uso exclusivo del ejército) y se detuvieron múltiples delincuentes relacionados al robo de autos.

El funcionario encabezaba los operativos policiacos en Uruapan. Foto: Captura de pantalla YouTube

En entrevista con el creador de contenido, el funcionario explicó que para garantizar la efectividad de los operativos policiacos, prefiere estar al frente de los rondines y tener un papel activo dentro ellos. “Es la mejor manera de predicar con el ejemplo y de motivar también a las tropas”, afirmó.

El edil también reveló que en algunas ocasiones el temor y la incertidumbre invadieron su cuerpo, explicó que durante una persecución el pasado mes de abril de 2025 en contra de un grupo delincuente armado, tuvo miedo de que en el enfrentamiento el helicóptero en el que viajaba se estrellara.

Una lucha constante entre el miedo y la valentía

El influencer explicó que, en lo que va del 2025, ya se han registrado más de 900 delitos de alto impacto en el estado, siendo la colonia de Arroyo Colorado, una de las zonas más afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados. Entre los principales delitos se encuentran robo a mano armada, vandalismo, venta y consumo de estupefacientes, disparos al aire y robo de vehículos motorizados.

Uno de los crímenes más comunes en el municipio de Uruapan en el robo de vehículos motorizados. Foto: Captura de pantalla Youtube

Para realizar una demostración, alrededor de las 20:00 horas de la noche, el influencer y Manzo, en compañía de un equipo armado se dispusieron a realizar un operativo, en el que se estableció un cerco de seguridad improvisado para realizar revisiones protocolarias.

Durante el video, se llevó a cabo la detención de un usuario que viajaba en motocicleta, debido a falta de placas, uso de ropa táctica y falta de documentos como licencia e identificación oficial, quien al ser aprehendido por elementos de seguridad trato de deshacerse de un celular, presuntamente por evidencia.

Asimismo, en la grabación, el influencer acompañó al funcionario y al personal policiaco a una intervención en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, identificada como zona roja, en la que se cree que están asentados varios grupos criminales. El lugar era un deshuesadero, en el que se confiscaron múltiples motocicletas con reporte de robo, utilizadas por grupos delictivos para la “vigilancia”.

Al finalizar el video, se realizó la detención de un usuario que viajaba en un vehículo de servicio de taxi, por falta de placas y por conducir en estado de ebriedad. Se realizó la inspección necesario del coche y se registró un inventario de las cosas que se encontraron. Se determinó que el vehículo estaba limpio y fue recluido en "barandilla".

"Muy pocos arriesgan su vida para que otros vivan en paz y menos se meten en lugares de donde todos corren. Pero a veces hay que tomar el volante, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer", sentenció Yulay a manera de reflexión al finalizar el documental.

