Culiacán, Sin.- En sectores distintos de la capital del estado, cinco hermanos, miembros de dos familias distintas, fueron privados de la vida con impactos de balas, dos de ellos, propietarios de un negocio de partes de automotriz usadas, identificados como Giovanni “N” de 20 años y Ariel “N” de 30 años.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de detonaciones de armas de fuego por la calle Enrique Pérez Arce, de la colonia Plutarco Elías Calles, al acudir encontraron los cuerpos de dos personas del sexo masculino que habían fallecido.

Según los primeros datos, personas que viajaban en dos motocicletas dispararon contra los hermanos cuando se encontraban parados afuera de su negocio de venta de piezas de vehículos usados. Uno de ellos, intentó ocultarse dentro del local, pero fue alcanzado por los disparos.

Autoridades acordonan la zona donde se registraron impactos de bala (04/10/2025). Foto: Cortesía

A pesar de la rápida reacción de los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, los agresores lograron huir de la zona, pese a que uno de ellos tuvo que abandonar la motocicleta en la que viajaba.

Poco antes de estos hechos, primeramente, en domicilios distintos del sector Bicentenario y en una vivienda improvisada, ubicada en la zona conocida como "el bazurón" fueron asesinados los hermanos Cristian “N”, César y Luis “N”.

Los dos primeros, fueron sorprendidos en sus propias casas mientras descansaban, hasta donde se introdujeron sus homicidas y los privaron de la vida, en tanto que al tercero, lo ubicaron dentro de una casa construida con cartones y hules y lo asesinaron.

Elementos de seguridad aseguran zonas donde se registraron los asesinatos (04/10/2025). Foto: Cortesía

