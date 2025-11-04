Más Información

Pachuca.- A cuatro días de que estallara y en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, el cual transportaba alcohol y hexano, y donde se había reportado a un guardia como , este día fue localizado su cadáver entre los fierros de la locomotora.

El viernes se registró la volcadura del tren de carga con número de máquina 4604, que trasladaba 100 vagones con diversas mercancías, entre ellas alcohol etílico y hexano, lo que provocó un de gran magnitud, con columnas de humo visibles a varios kilómetros.

El accidente ocurrió en la localidad de Cuarta Manzana, municipio de Tepetitlán. Derivado de este hecho, se reportó una persona gravemente lesionada, quien fue trasladada a una clínica para su atención médica; señaló que su compañero, identificado como Ricardo N., custodio del tren, se encontraba desaparecido.

Fue hasta este día en que se localizó el cuerpo de la víctima entre los fierros del tren que había salido de Torreón con destino a la Ciudad de México.

Las autoridades mantienen las investigaciones para conocer la causa del descarrilamiento de al menos 40 de los vagones y se adelantó que podría tratarse de una falla en el sistema de frenos.

