Más Información

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

La autopista México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Tlahuapan, fue por varias horas debido a un accidente vehicular, en el que se vio involucrada una que transportaba un derivado de petróleo, la cual se incendió.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy cuando se impactaron la pipa, una tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca; tras el impacto sobrevino un incendio muy aparatoso que generó la movilización de cuerpos de auxilio y de seguridad.

Se reportó a una persona lesionada de gravedad Foto: Especial.
Se reportó a una persona lesionada de gravedad Foto: Especial.

Lee también:

En el lugar se reportó a una persona lesionada de gravedad, la cual fue trasladad a un hospital cercano.

Durante varias horas, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en sofocar y controlar las llamas, hasta que finalmente fueron extinguidas; por la tarde se llevaron a cabo la tareas de remoción de las unidades siniestradas.

Miles de automovilistas quedaron varadas en dicha carretera.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses