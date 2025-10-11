La autopista México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Tlahuapan, fue cerrada a la circulación por varias horas debido a un accidente vehicular, en el que se vio involucrada una pipa de doble remolque que transportaba un derivado de petróleo, la cual se incendió.

🔴 Cierre total en la autopista México–Puebla por volcadura e incendio de pipa



Permanece cerrado el tramo del km 72 de la autopista México–Puebla en ambos sentidos, por la volcadura e incendio de una pipa con combustóleo. Personal de CAPUFE, Guardia Nacional y Protección Civil… pic.twitter.com/RMc4N6ldpv — Azucena Uresti (@azucenau) October 11, 2025

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy cuando se impactaron la pipa, una camioneta Nissan tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca; tras el impacto sobrevino un incendio muy aparatoso que generó la movilización de cuerpos de auxilio y de seguridad.

Se reportó a una persona lesionada de gravedad Foto: Especial.

Lee también: Suman 5 muertos, 55 municipios afectados y 16 mil casas dañadas en Veracruz

Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en la autopista México-Puebla (Libre) Km 063+500 con dirección Puebla, y en el Km 077+000 con dirección México. pic.twitter.com/hWQZD2dpzW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2025

En el lugar se reportó a una persona lesionada de gravedad, la cual fue trasladad a un hospital cercano.

Durante varias horas, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en sofocar y controlar las llamas, hasta que finalmente fueron extinguidas; por la tarde se llevaron a cabo la tareas de remoción de las unidades siniestradas.

Miles de automovilistas quedaron varadas en dicha carretera.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre total de circulación por conclusión de maniobras tras incendio de vehículo, cerca del km 072+200 de la autopista México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/NcagzumYyJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr