La autopista México-Puebla, a la altura del municipio poblano de Tlahuapan, fue cerrada a la circulación por varias horas debido a un accidente vehicular, en el que se vio involucrada una pipa de doble remolque que transportaba un derivado de petróleo, la cual se incendió.
Los hechos ocurrieron la mañana de hoy cuando se impactaron la pipa, una camioneta Nissan tipo estaquitas y un tractocamión con caja seca; tras el impacto sobrevino un incendio muy aparatoso que generó la movilización de cuerpos de auxilio y de seguridad.
En el lugar se reportó a una persona lesionada de gravedad, la cual fue trasladad a un hospital cercano.
Durante varias horas, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en sofocar y controlar las llamas, hasta que finalmente fueron extinguidas; por la tarde se llevaron a cabo la tareas de remoción de las unidades siniestradas.
Miles de automovilistas quedaron varadas en dicha carretera.
