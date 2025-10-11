Más Información

Sheinbaum coordina plan de acción con cinco estados ante daños por lluvias; "No les faltará nada a damnificados"

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Explosión e incendio de pipa en la México-Puebla; cierre total provoca caos vial

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

México vs Argentina: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, HOY, sábado 11 de octubre

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Ixil, Yucatán.- El alcalde de este municipio, , confirmó la adquisición de para su uso personal.

El edil, postulado por el , lo confesó en una reunión que se difundió en redes sociales.

“Andamos en dos camionetas. Se rumoraba que el presidente se iba a comprar una, no una, dos. Y las vamos a usar, no tengo que esperar el día de mañana que concluya mi gestión”, expresó.

Y aunque su argumento es la transparencia, se le criticó por adquirir dos camionetas Hilux cada una con un precio que supera el medio millón de pesos.

Lee también:

Con apenas un año en el cargo, Cobá Cocom estrenó los vehículos mientras le criticaban las carencias en el municipio, reconocido por ser la “tierra de las cebollitas”, ya que ahí se cosechan las cebollitas cambray.

Hace apenas unos días, el alcalde petista propuso al cabildo dar por terminado el convenio de adhesión a la Zona Metropolitana de Mérida.

La medida, que fue aprobada, implica que ese ayuntamiento deje de participar en los programas y estrategias regionales de planeación urbana conjunta con los municipios conurbados.

Hasta el momento, la dirigencia del Partido del Trabajo en Yucatán no se ha pronunciado sobre esta decisión del munícipe emanado de ese instituto político.

dmrr/cr

