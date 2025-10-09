Más Información

Miami.- El gobernador de Yucatán,, presentó ante directivos de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que aglutina a las principales líneas navieras del mundo, la nueva visión portuaria, logística y turística de Yucatán.

“Nuestro compromiso es hacer de Yucatán un socio confiable para la industria de cruceros, un destino seguro, moderno y acogedor, que garantice experiencias de alta calidad para los pasajeros y logística sólida para los operadores”, destacó.

Afirmó que se trata de una oportunidad para consolidar la relación con las empresas navieras y generar nuevas para la entidad.

Yucatán oportunidad para consolidar la relación con las empresas navieras y generar nuevas inversiones para la entidad (09/10/2025). Foto: Especial
Yucatán oportunidad para consolidar la relación con las empresas navieras y generar nuevas inversiones para la entidad (09/10/2025). Foto: Especial

La empresa Carnival Cruise Line reveló que su buque Carnival Horizon zarpará por primera vez desde Galveston, Texas, el 19 de mayo de 2027, en un crucero de ocho días por el Caribe occidental con escalas en Montego Bay, Gran Caimán e Isla Tropicale. También cruceros de cuatro y cinco días por el Caribe oriental.

El Carnival Horizon ofrecerá salidas frecuentes a Cozumel y Progreso, con más de 70 recorridos programados entre mayo de 2027 y abril de 2028.

El Carnival Spirit, otro de los barcos insignia de la compañía, iniciará operaciones desde Galveston el 11 de octubre de 2027, ofreciendo cruceros de cuatro, cinco y seis días por el Caribe occidental, con escalas en Cozumel, Progreso y Belice.

indicaron que entre las estrategias que la industria de cruceros ha establecido con el Gobierno de México (09/10/2025). Foto: Especial
indicaron que entre las estrategias que la industria de cruceros ha establecido con el Gobierno de México (09/10/2025). Foto: Especial

Durante las reuniones, directivos de Carnival indicaron que entre las estrategias que la industria de cruceros ha establecido con el Gobierno de México se encuentra la exploración de nuevos canales de proveeduría local, lo que podría incluir el interés para abastecer sus cruceros con , representando una nueva oportunidad para productores y empresarios de la región, al abrir la puerta al abastecimiento de hoteles flotantes desde el Puerto de Progreso. Una acción de este tipo impulsaría la proveeduría local y colocaría los productos de Yucatán en el mercado internacional.

Por su parte, la empresa Disney Cruise Line externó su interés en que sus cruceros de clase Dream y Wish, con capacidad para 4 mil pasajeros, puedan llegar próximamente a Progreso, lo cual sería posible gracias a la ampliación del canal de navegación y las mejoras proyectadas en la infraestructura portuaria.

Ante la presidenta de la FCCA, Michele Paige, el gobernador Díaz Mena señaló que Yucatán vive una transformación histórica, impulsada por la modernización del Puerto de Progreso, el ferrocarril de carga Poxilá–Progreso y diversas obras que consolidan al estado como el nuevo centro logístico del sureste de México y una puerta renovada hacia el Caribe, el Golfo y el Atlántico.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Turístico, de enero a agosto de 2025 el Puerto de Progreso recibió 102 cruceros y 311 mil 72 pasajeros, lo que representa un incremento de 82.1% en el número de barcos y 68.7% en pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

