Culiacán, Sin.- En una nueva revisión sorpresiva en el centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, se localizaron dos fusiles automáticos, dos cargadores automáticos y diversas dosis de una yerba verde y un polvo blanco, con características a la marihuana y la cocaína.

El pasado 26 de septiembre, en este mismo reclusorio, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional volvieron a realizar un operativo sorpresivo, a solo 7 días de que descubrieran en varios módulos, cinco armas de fuego y otros objetos, en esta ocasión, solo hallaron una pistola calibre 40 y una nueve milímetros, seis cuchillos y 4 celulares.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que esta nueva inspección se llevó a cabo con apoyo de las Bases de Operaciones Mixtas, de la Guardia Nacional y el Ejército que brindaron la seguridad en la periferia del centro de reclusión.

Armas asegurados en nueva revisión en el centro penitenciario de Culiacán (09/10/2025). Foto: Especial

En los módulos revisados, se aseguró una carabina tipo M4, calibre 5.56X 45 mm, un fusil AK-47, con 30 cartuchos útiles, dos cargadores, 420 cigarros de una yerba verde, con características a la marihuana, los cuales dieron un peso de 420 gramos.

También se encontraron 185 dosis de yerba seca con las características de la marihuana, con un peso de 150 gramos, 56 dosis de un polvo blanco, con las características de la cocaína, con un peso de 25 gramos, trece celulares y dos módems de internet.

Cigarros con presunta marihuana en nueva revisión en el centro penitenciario de Culiacán (09/10/2025). Foto: Especial

El pasado viernes 26 de septiembre, en otra revisión en este mismo centro penitenciario, se encontraron dos pistolas, seis cuchillos y cuatro celulares de diversas marchas, en los módulos revisados.

Una semana antes de este hallazgo el día viernes 19 de septiembre, en una nueva revisión de rutina por cinco módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal, con respaldo de la Guardia Nacional, descubrieron cinco armas de fuego, diez celulares, 100 gramos de una yerba seca similar a la marihuana, entre otros objetos.

