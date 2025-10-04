Elementos de la Policía Regional de Jalisco localizaron un predio de cuatro hectáreas con más de 70 mil plantas de marihuana en el municipio de Tequila, en la región Valles.

Durante un recorrido de vigilancia por la comunidad de El Salvador, los policías localizaron el terreno que aparentemente estaba destinado a la siembra de maíz, pero al acercarse e inspeccionar con mayor detenimiento localizaron el plantío de marihuana.

Según los cálculos de la autoridad, la producción de este plantío era de 105 toneladas de estupefaciente, lo que representa alrededor de 73.5 millones de pesos.

Tras el hallazgo, los policías dieron parte a un agente del Ministerio Público federal que ordenó la destrucción del plantío.

