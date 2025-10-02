La falta de cooperación por parte de algunas personas involucradas en el homicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el pasado 13 de mayo en Zapopan, mantiene atascada la investigación, admitió el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

“Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver más pronto este tema”, señaló el fiscal.

Indicó que tienen varias hipótesis abiertas sobre el móvil del asesinato, pero de nueva cuenta negó que alguna de ellas tenga que ver con la delincuencia organizada.

Lee también Grupo de choque se enfrenta con manifestantes en Mineral de la Reforma, Hidalgo

“Estamos trabajando intensamente para tratar de obtener información más precisa, más objetiva, que pueda llevarnos a la detención de estas personas”, afirmó González de los Santos.

Aunque están por cumplirse cinco meses del homicidio que fue transmitido en vivo desde la cuenta de TikTok de la joven, las autoridades continúan casi como al inicio de la investigación pero para el fiscal es comprensible que quienes puedan brindar mayores datos no lo hagan.

“Sí nos han dado información, pero consideramos que pudieran tener más información, pero entendemos porqué no se han querido abrir plenamente”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr