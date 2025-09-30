Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, detuvieron a Juan Pablo “N”, “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

Por medio de su cuenta de X, el titular de la SSPC, señaló que la detención se dio en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Defensa (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

"Chuki" cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas, detalló en X.

Detienen a "Chuki", piloto aviador del Cártel de Sinaloa. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch.

Lee también Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr