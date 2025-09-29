El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se cite a comparecer a los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

El legislador aseguró que es necesario que se presenten a explicar los niveles de inseguridad en el país, ya que hasta el momento no fueron incluidos en el calendario de comparecencias por motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“@PartidoMorenaMx tiene a México en una crisis de inseguridad y los funcionarios del gobierno deben explicar el estado que guarda la administración de sus dependencias”, señaló en su cuenta de X.

El pasado 10 de septiembre, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, dijo que la mayoría va a sugerir que los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional sólo acompañen al titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia.

“Nosotros vamos a invitar a comparecer al secretario de Seguridad Pública y vamos a sugerir que puedan acudir los integrantes del Gabinete de Seguridad, entre los que se encuentran los secretarios de Marina y de Sedena. Su función es muy delicada y lo entendemos. Normalmente, y la historia así lo demuestra, no comparecen ellos dos”, explicó Monreal.

Añadió que por dicha razón, los titulares de la Sedena y la Semar nunca comparecieron durante los mandatos de presidentes del PAN y del PRI.

