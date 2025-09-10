Más Información

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, , dijo que la mayoría va a sugerir que los secretarios de Marina, , y de la Defensa Nacional, , acompañen al titular de la Secretaría de Seguridad, , durante su comparecencia.

Sin embargo, no es costumbre que ambos funcionarios del Gabinete de Seguridad comparezcan, debido a la naturaleza de sus funciones, señaló el líder guinda.

A Monreal se le cuestionó si los secretarios de Marina y de Defensa Nacional serían citados a comparecer para que expliquen temas como el o la inseguridad, y ante la lista de comparecencias del Senado, que los excluyó.

“Sí, nosotros vamos a invitar a comparecer al secretario de Seguridad Pública y vamos a sugerir que puedan acudir los integrantes del , entre los que se encuentran los secretarios de Marina y de Sedena. Su función es muy delicada y lo entendemos. Normalmente, y la historia así lo demuestra, no comparecen ellos dos”, explicó Monreal.

Añadió que por dicha razón, los titulares de la Sedena y la Semar nunca comparecieron durante los mandatos de presidentes del PAN y del PRI.

“Siempre, siempre, siempre, desde que era el PRI mayoría nunca comparecían, cuando fue el PAN mayoría nunca comparecían, por razones de su mandato y de la naturaleza de su función… el secretario de Seguridad Pública es bastante, bastante inteligente y puede dar respuesta a cualquier inquietud que tengan los diputados y diputada”, dijo.

Por su parte, el coordinador del PRI, , anunció que su bancada exigirá que los titulares de la Sedena y la Marina comparezcan ante la Cámara de Diputados para que expliquen diversos temas.

“Nosotros vamos a exigir que los secretarios de las dos dependencias vengan. Más allá de lo del huachicol, quiero decir que tenemos inquietudes sobre el aumento de presupuesto en Defensa. Tenemos inquietudes sobre problemas de seguridad que hay. Tenemos inquietudes sobre temas de seguridad nacional. Hoy tenemos la mitad del Ejército. Morena dejó al país con la mitad del Ejército en momentos donde geopolíticamente hay que tomar providencias”, comentó.

