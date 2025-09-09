Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Adán Augusto descarta investigación a AMLO por huachicol fiscal; pide a oposición ir de rodillas a la Basílica "por el milagro"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, , negó que haya motivos para investigar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de huachicol fiscal en el que están involucrados mandos de la Secretaría de Marina, como lo exigen las bancadas de oposición.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación señaló también que en este tipo de casos hay que ser muy cautos, porque “después hay interesados”.

-Incluso piden que se investigue al expresidente López Obrador, le comentó una reportera.

-No sé quién pida eso, señaló.

-La oposición.

“Ah, bueno, esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro”, respondió.

afirmó que el Ministerio Publicó está obligado en términos de ley a guardar la decrecía de las investigaciones, pero recalcó que hay que tener confianza en la Fiscalía General de la República.

“Hay que esperar y seguramente se investigará, como en todos los casos, hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí es que yo creo que debemos ser todos muy cautos, porque en esto después hay ataques mediáticos interesados, ¿verdad?, entonces hay que esperar y hay que tener confianza en las autoridades”, recalcó.

Horas antes, senadores del PAN y el PRI exigieron que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el mismo exmandatario ha dicho que cualquier caso grave de corrupción es del conocimiento y lleva el visto bueno del titular del Ejecutivo federal.

