Arropada por su gabinete, gobernadores de la 4T y de oposición y líderes empresariales, así como por integrantes de su familia y los nuevos ministros de la Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Primer Informe de Gobierno, el primero de una mujer presidenta en la historia de México.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional se dieron cita también dirigentes legislativos y de Morena, entre ellos Andrés López Beltrán, secretario de Organización del instituto guinda, quien robó cámara al reaparecer tras el escándalo de sus vacaciones fifí en Tokio, Japón.

En un discurso de poco más de una hora, la presidenta Sheinbaum informó de los avances en sus primeros 11 meses de gobierno y aseguró que “vamos bien y vamos a ir mejor”, tras afirmar que caminará sin descanso y con rectitud hasta que termine su gestión.

En la primera fila del lado izquierdo destacó la presencia de su familia: su esposo, Jesús María Tarriba; su mamá, Annie Pardo Cemo, con su pareja, Moisés Selman; junto a ellos Rodrigo, el hijo de la Presidenta; a un costado se sentaron los integrantes del gabinete de seguridad: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Seguridad, Omar García Harfuch, y, portando sus trajes de gala, los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Del lado derecho, los representantes de los poderes Legislativo y Judicial: Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, quien también robó cámara; Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; a su costado, el fiscal Alejandro Gertz Manero y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, del PAN.

En la quinta fila, los ojos eran para la cúpula guinda: la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización del partido oficial, Andy López Beltrán, quien fue muy solicitado para fotos.

Atrás de ellos, toda una fila del sector empresarial: Carlos Slim, de Grupo Carso; Germán Larrea, de Grupo México, y Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, quienes escucharon el llamado presidencial de que México requiere empresarios “todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”.

Con un vestido negro que contrastaba con el fondo blanco de la mampara, la presidenta Sheinbaum destacó en 68 minutos que el segundo piso de la transformación avanza en reducir la pobreza y apoyar a los que menos tienen, y se comprometió a caminar sin descanso y con rectitud hasta que termine su gestión.

Como era de esperarse, la Mandataria tuvo palabras para la relación con Estados Unidos, con cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá el próximo miércoles, y sobre la que advirtió que hay colaboración, pero con respeto a la soberanía del país.

En un ambiente de cordialidad, los gobernadores olvidaron poco más de una hora sus banderas partidistas y convivieron. Un ejemplo fue la selfie que se tomaron los gobernadores de Coahuila, Manolo Jimenez (PRI), Maru Campos (PAN), de Chihuahua; Samuel García, de Nuevo León (MC); Ricardo Gallardo, de SLP (PVEM); Esteban Villegas, de Durango (PRI), y los morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tabasco, Javier May, y de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.

Con un “¡Que viva México!”, Sheinbaum se retiró recordando que en 15 días saldrá al Balcón Presidencial para dar el Grito de Independencia, y en exactamente un mes, el 1 de octubre, en un acto masivo en el Zócalo, celebrará su primer año de gobierno.