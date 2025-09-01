Más Información

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Por su obra que rechaza la "cerrazón nacionalista y religiosa", el escritor francolibanés Amin Maalouf es anunciado como el ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

A un mes de que la presidenta cumpla un año en la silla presidencial, este 1 de septiembre presentó su para rendir cuentas de los logros que lleva.

presenta cómo fue el primer informe en fotos.

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL
Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL

El informe inició a las 11 de la mañana en , donde la Presidenta hablo sobre temas como la soberanía nacional, la relación con , la reforma judicial, entre otros temas clave dentro de su gobierno.

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Claudia Sheinbaum, durante su primer informe de gobierno, este 1 de septiembre del 2025. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas.
Claudia Sheinbaum, durante su primer informe de Gobierno. 1 / 09 / 2025 Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas
¿Quiénes acudieron al primer informe de gobierno de Sheinbaum?

Aunque el evento fue a puerta cerrada en el recinto gubernamental, la Presidenta contó con múltiples invitados; estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, así como por gobernadores, tanto de Morena como de oposición, y líderes legislativos y empresariales.

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL
Incluyendo a ministros del junto con el nuevo presidente, y hasta el exministro presidente, Arturo Zaldívar.

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL
Entre otros de los invitados, también estuvo secretario de Organización de Morena, quien reapareció tras el escándalo por sus vacaciones en Tokio, Japón.

En el Patio de Honor, se ve al hijo del expresidente saludar al diputado de Morena, Ricardo Monreal.

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL
Así siguió la población el primer informe de gobierno de Sheinbaum

Debido a que no fue posible asistir en persona a Palacio para poder ver el a, las personas no se perdieron el evento que fue transmitido en vivo.

Personas viendo el primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.
