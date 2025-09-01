Más Información
A un mes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumpla un año en la silla presidencial, este 1 de septiembre presentó su primer informe de gobierno para rendir cuentas de los logros que lleva.
EL UNIVERSAL presenta cómo fue el primer informe en fotos.
El informe inició a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, donde la Presidenta hablo sobre temas como la soberanía nacional, la relación con Estados Unidos, la reforma judicial, entre otros temas clave dentro de su gobierno.
¿Quiénes acudieron al primer informe de gobierno de Sheinbaum?
Aunque el evento fue a puerta cerrada en el recinto gubernamental, la Presidenta contó con múltiples invitados; estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, así como por gobernadores, tanto de Morena como de oposición, y líderes legislativos y empresariales.
Incluyendo a ministros del nuevo Poder Judicial junto con el nuevo presidente, Hugo Aguilar y hasta el exministro presidente, Arturo Zaldívar.
Entre otros de los invitados, también estuvo Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien reapareció tras el escándalo por sus vacaciones en Tokio, Japón.
En el Patio de Honor, se ve al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador saludar al diputado de Morena, Ricardo Monreal.
Así siguió la población el primer informe de gobierno de Sheinbaum
Debido a que no fue posible asistir en persona a Palacio para poder ver el primer informe de la Presidenta, las personas no se perdieron el evento que fue transmitido en vivo.
