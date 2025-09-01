Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Más Información

Tras el escándalo por sus vacaciones en Tokio, Japón, A secretario de Organización de Morena, reapareció en Palacio Nacional para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, se observó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador saludar al diputado de Morena, Ricardo Monreal.

El pasado 5 de agosto, Andy López Beltrán, reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón.

El líder morenista señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón "luego de extenuantes jornadas de trabajo".

López Beltrán agregó que se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomó un vuelo comercial con destino a Tokio.

De acuerdo con el secretario de Organización, sus adversarios y los "hipócritas conservadores" mandaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político "impregnada de odio, clasismo y calumnias".

