FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Alejandro, fiscal general de la República (FGR), informó que el exgobernador de Tabasco y hoy senador por Morena, , no ha sido citado a declarar por el caso del exsecretario de Seguridad Pública en aquella entidad, , vinculado con el grupo criminal “La Barredora”, quien se encuentra prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el fiscal indicó que la FGR no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa, por lo que se necesita la aprehensión de Bermúdez Requena.

"¿El exgobernador Adán Augusto ya declaró en este caso? ¿Lo han llamado a declarar?", se le preguntó.

“La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Bermúdez Requena) y a partir de este momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”, respondió.

En el informe del , el Fiscal confió que se logrará la aprehensión del exsecretario de Seguridad en Tabasco, debido a que se lanzó la ficha roja de Interpol.

“Cuando esta persona, que la vamos a localizar, no cabe duda, Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto”, dijo.

mahc/apr

