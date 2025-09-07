Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

El diputado federal exigió que el Presupuesto de Egresos de la Federación () 2026 contemple recursos suficientes para salarios dignos de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares, conforme a la reforma al Artículo 123, ya aprobada y en espera de publicación.

Asimismo, demandó que se garantice el pago de los adeudos millonarios con proveedores de , cuya deuda supera los 20 mil millones de dólares.

En el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador del PRI recordó que la reforma de salarios mínimos establece que estos profesionistas deben ganar lo equivalente al promedio registrado por el IMSS, es decir, más de 18 mil pesos mensuales. “Hoy policías y enfermeras están entre los peor pagados del país, eso debe terminar”, subrayó.

Lee también

Acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Suluib, urgió a que, ante la entrega este lunes del Paquete Económico 2026 por parte de la , el Senado concluya el proceso legislativo y el Ejecutivo publique la reforma, a fin de etiquetar recursos inmediatos en beneficio de miles de trabajadores.

Rubén Moreira destacó que junto con los diputados Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara, Emilio Lara Calderón, Hugo Gutiérrez Arroyo y Erubiel Alonso, presentó un Punto de Acuerdo para atender, de manera urgente, la crisis provocada por los adeudos millonarios de Pemex a proveedores y contratistas nacionales e internacionales.

“No puede repetirse el engaño de decir que no hay recursos. La ley es clara: los remanentes del deben usarse primero para cubrir adeudos financieros. Dinero hay, pero lo desvían a otros fines”, denunció.

Sobre el Fobaproa, Moreira Valdez reiteró su propuesta de cancelar los recursos públicos que se le destinan. Coincidió con Mario Di Costanzo, quien desmintió a la Presidencia y precisó que las cuotas que pagan los bancos al IPAB no liquidan esa deuda, sino que respaldan el seguro de depósitos de los ahorradores.

“Presidenta, no mienta. Que le expliquen bien: el rescate bancario se paga con recursos del Ramo 34. Es el PRI el que ha propuesto que se deje de pagar”, remató Di Costanzo.

Por su parte, el abogado Miguel ángel Sulub relató su participación en el Foro Voces para una Economía Mejor, en Campeche, donde empresarios y ciudadanos expresaron su preocupación por los adeudos de Pemex. “La falta de pagos golpea directamente a la economía carmelita”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses