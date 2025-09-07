El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contemple recursos suficientes para salarios dignos de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares, conforme a la reforma al Artículo 123, ya aprobada y en espera de publicación.

Asimismo, demandó que se garantice el pago de los adeudos millonarios con proveedores de Pemex, cuya deuda supera los 20 mil millones de dólares.

En el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador del PRI recordó que la reforma de salarios mínimos establece que estos profesionistas deben ganar lo equivalente al promedio registrado por el IMSS, es decir, más de 18 mil pesos mensuales. “Hoy policías y enfermeras están entre los peor pagados del país, eso debe terminar”, subrayó.

Lee también Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Suluib, urgió a que, ante la entrega este lunes del Paquete Económico 2026 por parte de la Secretaría de Hacienda, el Senado concluya el proceso legislativo y el Ejecutivo publique la reforma, a fin de etiquetar recursos inmediatos en beneficio de miles de trabajadores.

Rubén Moreira destacó que junto con los diputados Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara, Emilio Lara Calderón, Hugo Gutiérrez Arroyo y Erubiel Alonso, presentó un Punto de Acuerdo para atender, de manera urgente, la crisis provocada por los adeudos millonarios de Pemex a proveedores y contratistas nacionales e internacionales.

“No puede repetirse el engaño de decir que no hay recursos. La ley es clara: los remanentes del Banco de México deben usarse primero para cubrir adeudos financieros. Dinero hay, pero lo desvían a otros fines”, denunció.

Sobre el Fobaproa, Moreira Valdez reiteró su propuesta de cancelar los recursos públicos que se le destinan. Coincidió con Mario Di Costanzo, quien desmintió a la Presidencia y precisó que las cuotas que pagan los bancos al IPAB no liquidan esa deuda, sino que respaldan el seguro de depósitos de los ahorradores.

“Presidenta, no mienta. Que le expliquen bien: el rescate bancario se paga con recursos del Ramo 34. Es el PRI el que ha propuesto que se deje de pagar”, remató Di Costanzo.

Por su parte, el abogado Miguel ángel Sulub relató su participación en el Foro Voces para una Economía Mejor, en Campeche, donde empresarios y ciudadanos expresaron su preocupación por los adeudos de Pemex. “La falta de pagos golpea directamente a la economía carmelita”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A

mahc/LL