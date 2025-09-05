La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que durante los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó su deuda en alrededor de 60 mil millones de dólares, pero sin incrementar su producción.

“Pemex tiene un gran problema, y es la deuda del período neoliberal, y particularmente de Calderón y Peña Nieto, ese es el mayor problema de Pemex… se producía menos gasolina, menos diésel, menos combustóleo, menos combustible para aviones, se producía menos petróleo, se producía menos gas, se importaba más, bueno, ¿entonces para que se endeudaron?”, dijo.

Explicó que en 2007, la deuda de Pemex era de alrededor de 46 mil millones de dólares, y al término de la administración de Peña Nieto, ésta aumento hasta 105 mil millones de dólares.

“¿Cómo es posible que en el 2007 tuviera 46 mil millones de dólares de deuda, y haya pasado a 105 mil millones? O sea 60 mil millones de dólares, pero que en ese periodo haya bajado la producción de todo, ¿Cómo explican ustedes eso 60 mil millones de dólares de deuda para una empresa pública?”, cuestionó la mandataria.

Añadió que el próximo lunes iniciarán los pagos a los proveedores de Pemex, a través del fondo de inversión que instrumentan la Secretaría de hacienda y Crédito Público y Banobras.

“Ahora empieza ya un nuevo pago a través de este instrumento financiero que se hizo con Hacienda y Banobras, por lo que me informaron la Secretaría de Hacienda empiezan el lunes, ya los nuevos pagos. En el caso del sindicato se cumple con el contrato colectivo, ha sido un trabajo muy detallado de la nueva administración de Pemex, de Hacienda, he estado participando personalmente, a veces dos veces por semana, nos reunimos una vez por semana en este esquema de visión de futuro de Pemex para resolver sus problemáticas”, dijo.

