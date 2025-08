La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex “sale solito” y no va a requerir el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su conferencia mañanera de este martes 5 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que los ingresos de Pemex entraban a la Tesorería, pero las ganancias “se las quitaba Hacienda” en el 65%.

“A partir del 2024 solo es el 30%, y ahora ya por ley es el 30%, no puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse (...) Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda, porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses, entonces va a requerir del apoyo de Hacienda, pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir el apoyo de Hacienda”, dijo Sheinbaum Pardo en la presentación de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex.

Pemex fue endeudada en el periodo neoliberal: Édgar Amador

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, acusó que en el periodo neoliberal, Pemex, la empresa más importante del estado mexicano, fue endeudada a 105 mil 800 millones de dólares en 2018.

Señaló que en una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%: “Eso implica, por ejemplo, que en 25 y 26 vayamos a tener vencimientos muy importantes de estos de estos saldos, por eso tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica que implementada en las administraciones anteriores a los gobiernos de la cuarta transformación”.

Indicó que se tiene la estimación al cierre del 2025 de una reducción de 16% en el saldo de la deuda. “Y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex, en el año 2030, se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019, a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie operaciones”, destacó.

Agregó que se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera para atender el problema de corto plazo de los vencimientos, la presión financiera y dotarle a Pemex de una posición financiera de liquidez “muy sólida que le permita, a partir del año 2027, financiar su gasto operativo”.

Ejes de la estrategia integral de capitalización y financiamiento para Pemex

Destacó la estrategia integral de capitalización y financiamiento para Pemex en tres ejes principales por parte de la Secretaría de Hacienda: La determinación del derecho petrolero para el bienestar para optimizar la carga impositiva, la carga fiscal de Pemex; “y por el otro, que proveamos los incentivos correctos para que Pemex se comprometa y lleva a cabo una inversión, una estrategia de inversión productiva muy eficiente en el en el largo plazo”.

El segundo es el apoyo de Hacienda para la reducción de la deuda financiera y comercial.

Y como tecer eje: para el año 2025 existiera un apoyo para el financiamiento de la inversión productiva.

Comentó que la calificadora Fitch elevó dos escalones dentro de su calificación, al pasar de más a BB: “Estamos seguros que es una muestra de confianza de validación, de esta visión de largo plazo de Petróleos Mexicanos”.

“¿Qué tipos de apoyos, porque hay varios de apoyos?”, se le cuestionó.

“Siempre va a recibir apoyo, en el sentido de apoyar como se hizo ahora en el refinanciamiento de la deuda. A partir del 2027, Pemex va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda, sus amortizaciones y tener el suficiente presupuesto para inversión que requiere, tanto en producción, refinación, petroquímica y las nuevas áreas de oportunidad de las que hemos hablado”, respondió.

Garantizó la Presidenta que el pago a proveedores se va a dar este año y se han dado 230 mil millones.

Sheinbaum Pardo detalló que la deuda de Pemex “se tiene que ir pagando como cualquier deuda, en particular en 2025 y 2026”: “Los pagos de esa deuda, las amortizaciones son muy altas. Entonces, ¿qué hizo Secretaría de Hacienda a partir del 2025? Disminuir, apoyar a Pemex para esas amortizaciones, 2025 y 2026.

“A partir del 2027 sale solito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque tenemos un trabajo muy detallado de cuáles van a ser las inversiones, cuáles son los gastos de operación, cuáles los de mantenimiento, cómo se va a hacer la inversión pública y la inversión en contratos mixtos. Entonces, a partir de ahí, en el 27 ya no va a requerir el apoyo de Hacienda para sus amortizaciones, para sus pagos de la deuda”.

