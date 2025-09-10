Más Información

Luego que el senador cuestionó el y el tema del , la presidenta dijo que él debe explicar porque se fue seis años del país y regresó solamente para tener fuero.

"¿Por qué no mejor explica por qué se fue 6 años del país? ¿Y regresó solamente con fuero? ¿Por qué no explica eso?", cuestionó.

Respecto al presupuesto, Sheinbaum Pardo mencionó que fue un presupuesto muy responsable, y con una reducción del gasto administrativo, "digamos, muy fuerte".

"Estamos asumiendo esta reducción para garantizar todo lo que necesitan las mexicanas y los mexicanos. Y los Estados de la República, porque todas las entidades se ve aumentado su presupuesto de lo que aporta el gobierno federal. O sea, es muy responsable", informó.

Agregó: "El único tema relacionado con que no podemos consolidar más en este año, el famoso déficit, ¿qué le llaman? Pues es por la maldita, ¿cómo se llama? La maldita deuda corrupta que tenemos que pagar los intereses. Eso lo debería explicar él, ¿no?".

Sobre que pidió que dé una explicación sobre el huachicol fiscal, Sheinbaum Pardo comentó que es "es pura politiquería, la verdad. Pura politiquería. Aquí se explicó claramente cómo es que en marzo llega este buque del que viene toda la investigación y de dónde salen todas las órdenes de aprehensión. 14 órdenes de aprehensión".

"En realidad es . Se hicieron muchísimas cosas en el periodo del presidente López Obrador. Los cimientos y el primer piso de la transformación. Nosotros nos toca seguir combatiendo cualquier acción que ocurra en nuestro gobierno. Más allá de lo que hagan las instituciones pertinentes o correspondientes, lo que encontremos es investigarlo y sancionarlo".

