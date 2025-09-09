Más Información
Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo
Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo
Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas
Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"
Gran parte de los estados en México esperan lluvias de diversas intensidades para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre, esto, debido a la mezcla de diversos fenómenos meteorológicos como un monzón mexicano, la llegada del frente frio número 2, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 31.
De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la posible formación del ciclón tropical "Mario" en costas del Pacífico, afectando con fuertes lluvias principalmente a Guerrero y Michoacán.
El SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.
El SMN también anunció la llegada del nuevo frente frío número 3, asociado con la corriente en chorro subtropical que se prevé se aproxime a la península de Baja California.
Lee también Lluvias provocan desbordamiento de tres ríos en Chiapas; rescatan a dos niños tras ser arrastrados por la corriente
¿En qué estados se esperan lluvias?
Las lluvias pronosticadas para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre serán de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Los estados donde se espera mayor aumento de lluvias fuertes con puntuales intensas son:
- Sinaloa (sur)
- Nayarit
- Jalisco (norte y oeste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este y sur)
- Chiapas (oeste y sur)
Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lee también Inundaciones y derrumbe de vivienda en Tlalpan; vecinos de Héroes de Padierna exigen atención urgente
Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes prevalecerán en:
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Quintana Roo
Para Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como Baja California, se pronostican algunos chubascos y lluvias aisladas.
¿Qué fenómenos prevalecen en México?
El SMN da cuenta de al menos 5 fenómenos meteorológicos que prevalecen el territorio nacional actualmente y son los causantes de la prevalencia de lluvias de diversas magnitudes.
En el noreste de México se extenderá el frente núm. 2 en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera.
En el occidente del país un monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país ocasionará lluvias.
Lee también Los Cabos: Sol para vender, inundaciones para aprender…
Con respecto al océano Pacífico y golfo de México, el SMN dijo que existe un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos.
Además la onda tropical 31 se espera que tenga un desplazamiento sobre el sureste mexicano y a su vez será asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.
Prevén llegada de ciclón tropical Mario en el Pacífico
El SMN dijo que para el fin de semana se prevé que la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se intensifique a ciclón tropical "Mario", que durante el viernes y sábado, avanzará lentamente cerca de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
Dijo que durante el viernes se prevé que la onda tropical número 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.
En su comunicado, asegura que este fenómeno originará lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, así como vientos fuertes y oleaje elevado.
Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc