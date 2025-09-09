Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un presunto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

El reporte del deceso del comandante ocurre un día después de que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se quitara la vida en su oficina.

A través de un mensaje en una red social, la dependencia expresó su pesar por el fallecimiento del elemento, quien estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser enviado a Sonora.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, indicó.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga renuncia a aduana de puerto de Manzanillo

Del Ángel Zúñiga estuvo encargado del puerto de Manzanillo, y según información de Héctor de Mauelón, dejó el cargo tras un "acuerdo" al que había llegado con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas y con el almirante Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

