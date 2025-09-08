Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

El periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, reveló a través de redes sociales que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se quitó la vida en su oficina este lunes 8 de septiembre.

Lo anterior, confirmado por fuentes federales.

Semar lamenta muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez

Tras reportarse el hecho, la Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento.

“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden.

“Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, destacó la dependencia.

Pérez Ramírez supuestamente recibió sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

Harfuch confirma detención de 14 personas por delitos de huachicol fiscal

El domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal.

En esa ocasión, García Harfuch habló de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Los nombres son: Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

De acuerdo con las investigaciones, Manuel Roberto Farías Lagunas fungió como vicealmirante, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán y arrestado el 2 de septiembre junto con otras siete personas por su presunta relación con una red de huachicol fiscal.

Otro de los detenidos es Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, recluido en el penal del Altiplano, quien supuestamente estaba relacionado con los dueños de Intanza, compañía que probablemente importó diésel ilegal de Estados Unidos a México que se hicieron pasar por aditivos para aceites.

García Harfuch recordó que en marzo de este año informaron de un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) Secretaría de Marina (Semar) Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos.

