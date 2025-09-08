Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas, donde se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de presunta metanfetamina, en el poblado Carricitos, Durango y están relacionados a “Los Mayos”.

Es el segundo laboratorio más grande que ha desmantelado personal naval en los últimos años, el pasado fue en Sonora en febrero 2024 y es la incautación más grande de producto terminado por parte de la Marina.

En el lugar aseguraron aproximadamente 21 toneladas de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio.

El material incautado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y realizará las indagatorias subsecuentes.

La dependencia resaltó que con esta acción se evitó que más de 525 millones de dosis de droga llegaran a las calles, asimismo, se estima una afectación económica a la delincuencia organizada son seis mil 532 millones 26 mil 885 pesos.

En esta acción también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

