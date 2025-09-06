Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina

La policía polaca ha desmantelado un centro de producción de drogas en el norte de Polonia vinculado a un cártel mexicano, arrestando a tres hombres y confiscando suficientes productos químicos para producir 330 kilogramos de metanfetamina.

Entre los detenidos hay dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga y están vinculados a uno de los cárteles más grandes de Norteamérica.

Según las autoridades, "los agentes descubrieron equipo utilizado para la producción masiva de drogas en dependencias. Se incautaron más de 300 litros de metanfetamina y BMK, junto con casi 3 toneladas de sustancias químicas utilizadas en el proceso de producción de metanfetamina. Según el dictamen preliminar de un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados podrían haberse utilizado para producir al menos 330 kg de la droga terminada, con un valor en el mercado negro de al menos 6 millones de zlotys (30 millones 973 mil 500 pesos).

Las acciones se realizaron "en el condado de Świecie (Voivodato de Cuyavia y Pomerania), agentes de la Oficina Central de Investigación Policial, con el apoyo de agentes antiterroristas de la BOA y la SPKP de Bydgoszcz, llevaron a cabo una operación contra el narcotráfico organizado".

Los hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. El fiscal los acusó, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar importantes cantidades de drogas.

Aseguran metanfetamina líquida y productos químicos utilizados para producir esta droga en Polonia (06/09/2025). Foto: Policía de Polonia

