La emisión de un nuevo billete de 20 euros con la figura de la ilustre científica Marie Curie por parte del Banco Central Europeo (BCE) está causando un conflicto diplomático entre Francia y Polonia.

El motivo de la discordia no es su inclusión, sino cómo debe figurar su nombre: Marie Curie, como prefiere Francia, o Marie Skłodowska-Curie, como exige Polonia.

Para las autoridades polacas, eliminar o relegar el apellido de soltera “Skłodowska” invisibiliza el origen nacional de la científica, nacida en Varsovia.

La polémica estalló cuando el BCE presentó una referencia preliminar que la nombraba como “Marie Curie (de soltera Skłodowska)”. Esto fue interpretado en Polonia como una forma de subordinar su identidad polaca a su vida en Francia.

🇪🇺🇵🇱 Europejski Bank Centralny rozważa umieszczenie wizerunku Marii Skłodowskiej‑Curie na nowym banknocie 20 euro. Pierwotny projekt przedstawiał ją jako "Marie Curie" - bez polskiego członu nazwiska. W Polsce wywołało to krytykę jako symboliczne zacieranie jej tożsamości…

Pese a no formar parte de la eurozona, Polonia reaccionó con fuerza institucional. El presidente del banco central polaco envió una carta formal al BCE, solicitando el uso completo del nombre Marie Skłodowska-Curie.

El BCE respondió que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el diseño, y que se están considerando diferentes enfoques para representar adecuadamente su legado.

Este enfrentamiento no es sólo sobre un nombre, sino sobre el derecho de los países a reclamar la herencia de figuras históricas compartidas. Marie Curie, mujer de ciencia y símbolo europeo, vuelve a estar en el centro del debate, esta vez no por su trabajo en la radiactividad, sino por lo que su nombre representa para la identidad de Europa.

Un rediseño simbólico para toda Europa

El rediseño de los billetes del euro forma parte de un esfuerzo del BCE por modernizar la imagen de la moneda única. La propuesta en cuestión forma parte de uno de los dos temas finalistas: “Cultura europea” y “Ríos y aves”.

En el caso de que se elija el primero, el nuevo billete de 20 euros podría incluir a Marie Curie como figura central, en una ilustración relacionada con la educación y la ciencia.

