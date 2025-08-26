Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Aranceles de Trump "exprimen" a estadounidenses: experto; pagan más por productos importados

Aranceles de Trump "exprimen" a estadounidenses: experto; pagan más por productos importados

La emisión de un nuevo billete de 20 euros con la figura de la ilustre científica Marie Curie por parte del Banco Central Europeo (BCE) está causando un conflicto diplomático entre Francia y Polonia.

El motivo de la discordia no es su inclusión, sino cómo debe figurar su nombre: Marie Curie, como prefiere , o Marie Skłodowska-Curie, como exige Polonia.

Para las autoridades polacas, eliminar o relegar el apellido de soltera “Skłodowska” invisibiliza el origen nacional de la científica, nacida en Varsovia.

La polémica estalló cuando el BCE presentó una referencia preliminar que la nombraba como “Marie Curie (de soltera Skłodowska)”. Esto fue interpretado en como una forma de subordinar su identidad polaca a su vida en Francia.

Pese a no formar parte de la , Polonia reaccionó con fuerza institucional. El presidente del banco central polaco envió una carta formal al BCE, solicitando el uso completo del nombre Marie Skłodowska-Curie.

El BCE respondió que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el diseño, y que se están considerando diferentes enfoques para representar adecuadamente su legado.

Lee también

Este enfrentamiento no es sólo sobre un nombre, sino sobre el derecho de los países a reclamar la herencia de figuras históricas compartidas. Marie Curie, mujer de ciencia y símbolo europeo, vuelve a estar en el centro del debate, esta vez no por su trabajo en la radiactividad, sino por lo que su nombre representa para la identidad de .

Un rediseño simbólico para toda Europa

El rediseño de los billetes del euro forma parte de un esfuerzo del BCE por modernizar la imagen de la moneda única. La propuesta en cuestión forma parte de uno de los dos temas finalistas: “Cultura europea” y “Ríos y aves”.

Lee también

En el caso de que se elija el primero, el nuevo billete de 20 euros podría incluir a Marie Curie como figura central, en una ilustración relacionada con la educación y la ciencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia de conducir permanente se acaba el tiempo, este es el último día para tramitarla. Foto: Canva

Licencia de conducir permanente: se acaba el tiempo, este es el último día para tramitarla

Salario mínimo 2026: cuánto subirá y cuándo entra en vigor en México. Foto: Canva

Salario mínimo 2026: cuánto subirá y cuándo entra en vigor en México

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar / Infonavit

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta?

Visa americana. Foto: iStock

Nuevas fechas para tramitar la visa americana de turista en agosto de 2025 y cuánto cuesta

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo