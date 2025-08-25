Más Información

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios del Metro UAM-I en Iztapalapa

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios del Metro UAM-I en Iztapalapa

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Washington. rechazó el lunes retractarse de las acusaciones de su embajador en Francia, quien señaló que París no está haciendo lo suficiente para combatir el .

"Respaldamos sus comentarios", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, sobre el embajador Charles Kushner, suegro de , hija del presidente.

Francia convocó al embajador estadounidense tras sus comentarios "inaceptables" tanto en la forma como en el fondo, señaló un comunicado del Ministerio francés de Exteriores.

Lee también

Sobre la forma, el departamento de Exteriores señala que contravienen el derecho internacional, y más en concreto la , en lo que respecta al "deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados".

A ese respecto, considera que las palabras del representante diplomático "no están a la altura de la calidad del vínculo transatlántico entre Francia y y de la confianza que debe resultar entre aliados".

Sobre el fondo, rechaza las alegaciones del embajador porque, aunque reconoce que el aumento de los actos en Francia desde los ataques de en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 "es una realidad que lamentamos", insiste en que "las autoridades francesas están totalmente movilizadas" contra unos actos que "son intolerables".

Lee también

En su correo a Macron, que se filtró el domingo en la prensa, Kushner manifiesta una "profunda inquietud frente al tirón del antisemitismo en y a la ausencia suficiente de (su) Gobierno para combatirlo".

Además, sus críticas van dirigidas al anuncio hecho por el presidente francés en julio de que en septiembre reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la , lo que para el representante estadounidense "alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro el judaísmo en Francia".

La carga del embajador estadounidense está en la línea de la que lanzó también contra Macron el primer ministro israelí, , que el pasado día 17 en otro correo le acusó de "alimentar el fuego antisemita" con ese reconocimiento del Estado palestino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana