La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero

Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Tamaulipas; Fiscalía inicia investigación

Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes

“Nos da miedo que EU nos vaya a quitar la visa”; juarenses denuncian incertidumbre

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narco, uso de armas exclusivas, entre sus delitos

Fuerza Civil abate a 12 presuntos delincuentes en Doctor Coss, Nuevo León; repelen ataque armado

Un que viajaba de a Portugal tuvo que regresar a tierra el viernes poco después del despegue porque un pasajero intentó entrar por la fuerza a la cabina, reportaron este sábado la policía francesa y la aerolínea.

El incidente ocurrió el viernes poco después del de la aeronave que partió de la ciudad francesa de Lyon rumbo a Oporto.

El hombre fue sometido por otros pasajeros y retenido hasta que la nave aterrizó nuevamente en Lyon, según la policía francesa.

El vuelo fue recibido por la policía a su llegada. Foto: Pixabay

"El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo", confirmó Easyjet en un comunicado.

"El vuelo fue recibido por la policía a su llegada y, una vez que el pasajero fue retirado, el vuelo continuó hacia Oporto", agregó la aerolínea.

La policía dijo que el hombre, un ciudadano portugués de 26 años, fue sometido a exámenes médicos y padecía de mareos y delirios. Luego fue ingresado en un hospital local.

sg/mcc

