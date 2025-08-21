La muerte de un streamer francés en plena transmisión en vivo en la que era blanco de humillaciones y agresiones ha desatado polémica en Francia y un nuevo debate sobre las medidas que toman las plataformas para evitar la difusión de contenido violento.

Raphaël Graven, conocido en el mundo digital como Jean Pormanove, era un exmilitar de 46 años. Su fama se debe al contenido controversial de transmisiones: se filmaba en situaciones de maltrato y humillación a manos de otros influencers. Fue así como atrajo a miles de seguidores.

Pormanove tenía presencia en distintas redes sociales. En TikTok contaba con 582 mil suscriptores. En Twitch tenía 670 mil. Sin embargo, la transmisión donde ocurrió el deceso se realizó en Kick.

El fallecimiento se produjo el lunes, en un local de Contes, una localidad cercana a Niza. Sucedió durante una transmisión en directo que se extendió 289 horas seguidas. La noche anterior a su muerte, la emisión alcanzó los 10 mil espectadores.

Las imágenes finales del video registran el momento del hallazgo. Uno de sus compañeros le pregunta varias veces: “¿JP?”. Al no obtener respuesta, le lanza una botella de agua. Al constatar que Pormanove no reaccionaba, apaga la cámara. Las horas previas a ese momento muestran escenas de violencia física y verbal contra él.

La fiscalía de Niza abrió una investigación y el cuerpo de Graven fue sometido a autopsia, que reveló que la muerte de Graven no fue causada por un traumatismo ni estuvo relacionada con la intervención de terceros, se informó este jueves.

¿Qué dice autopsia sobre la muerte de streamer francés durante transmisión?

"Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas", afirmó el fiscal Damien Martinelli, quien añadió que se habían ordenado más pruebas.

Dos médicos forenses no encontraron "lesiones traumáticas internas o externas" ni quemaduras, solo algunos hematomas y lesiones cicatrizadas, según el fiscal.

"Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero", afirmó Martinelli.

Graven podría haber padecido problemas cardíacos y estaba recibiendo tratamiento médico para la glándula tiroides, añadió el fiscal.

Las investigaciones continúan. Los dos participantes en las agresiones contra el streamer, identificados como Cenazandotti y Hamadi, tienen una pesquisa judicial previa y se les investiga por provocación pública al odio y la violencia, violencia voluntaria sobre personas vulnerables y difusión de imágenes relativas a la comisión de infracciones. En 2024, el medio Mediapart ya había alertado sobre la actividad de estos individuos.

Muere streamer francés: El rol de Kick y el debate por la falta de regulación

Aunque la autopsia reveló que la muerte de Graven estuvo relacionada con causas distintas a la transmisión, el caso ha puesto el foco sobre Kick, una plataforma de videos en streaming creada en 2022 y cuyas reglas son más laxas que en otras, como Twitch.

La ministra delegada de Asuntos Digitales de Francia, Clara Chappaz, calificó el caso Graven como un “horror absoluto”. “Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick”, dijo la funcionaria en su cuenta de X.

Chappaz advirtió sobre la obligación de las empresas digitales. “La responsabilidad de las plataformas sobre la difusión de contenidos ilícitos no es una opción. Es la ley”.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Kick, registrada en Australia, lamentó la muerte del streamer. Indicó que todos los costreamers involucrados en el suceso fueron expulsados de la plataforma, a la espera del resultado de la investigación.

También afirmó que estaba llevando a cabo una "reevaluación completa" de su contenido francés.

El regulador audiovisual francés, Arcom, recibe críticas por su aparente inacción. La Liga de Derechos del Hombre denunció en enero “la moderación laxa” de la plataforma sin obtener respuesta. Arcom se defendió por la ausencia de un representante oficial de Kick en la Unión Europea en ese momento. Con información de La Nación/GDA

