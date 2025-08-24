Más Información

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Restringen uso de taxis por aplicación en el AIFA

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

París. Francia convocó el lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras sus comentarios "inaceptables" contra el presidente francés , acusado por el diplomático de "falta de acciones suficientes en la lucha contra el ".

"Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la de 1961 que rige las relaciones diplomáticas", subrayó el domingo el ministerio de Relaciones Exteriores francés.

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por la AFP, el embajador expresa "su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en y la falta de acciones suficientes" de su gobierno para combatirlo.

Esta misiva salió a la luz días después de las fuertes críticas de al presidente francés, al que acusó "de alimentar el fuego antisemita" al llamar "al reconocimiento internacional" del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu.

"Declaraciones que denigran a y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro" a los judíos en Francia, dice Kushner, padre del yerno de , Jared Kushner.

Según el embajador, "no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas".

A fines de julio, Macron anunció que Francia reconocerá en septiembre al en la Asamblea general de la.

Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra en , tras el ataque sin precedentes de en territorio israelí.

