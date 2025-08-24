Más Información

Jerusalén. El grupo islamista Hamas acusó este domingo al primer ministro israelí, , de exigir "nuevas condiciones" siempre que ambas partes se han acercado a la firma de un alto el fuego; como señalan las declaraciones del ex portavoz del de EU, Matthew Miller, en una entrevista con el Canal 13 israelí.

"Las confesiones israelíes y estadounidenses confirman que Netanyahu es el verdadero obstruccionista de los y los ", dijo hoy en un comunicado oficial.

"Las confesiones de (…) Miller confirman que Netanyahu estaba dando largas y mintiendo, imponiendo nuevas condiciones cada vez que nos acercábamos a un acuerdo", añade el texto sobre quien fuera el principal rostro, en el gobierno del expresidente, , a la hora de responder ante la prensa preguntas sobre Gaza.

Lee también

En una entrevista con el Canal 13 israelí, emitida ayer sábado, Miller dijo que se encontraban "muy cerca" de alcanzar un acuerdo cuando Netanyahu exigió nuevas , entre ellas su negativa a abandonar el denominado corredor de Filadelfia.

Una guerra que duraría "años y décadas".

Además, Miller aseguró que el ex secretario de Estado, Antony Blinken, llegó incluso a advertir a Nentayahu, a principios de la ofensiva, de que sin un plan para el "día de después" y la creciente inestabilidad, se vería atrapado en una guerra que duraría "años y décadas".

Según Miller, Netanyahu respondió: “tiene razón. Vamos a seguir librando esta durante décadas. Así ha sido y así es cómo será”.

Lee también

Netanyahu no ha hecho ningún comentario oficial al respecto.

Hamas había aceptado la última propuesta

En su comunicado, Hamas insistió en que un acuerdo de es la única vía para el retorno de los 50 , y dijo haber acordado un acuerdo parcial, así como expresado a Israel su disposición a un acuerdo integral, pero que “Netanyahu rechaza todas las soluciones”.

Lee también

El pasado lunes, Hamas anunció que había aceptado la última propuesta de los mediadores, casi idéntica al borrador estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ordenó el miércoles seguir negociando y "acortar" el plazo antes de invadir la ciudad de .

