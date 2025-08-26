Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Reportan que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", estuvo hospitalizada por problema neurológico

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

“El Mayo” pide a gente de Sinaloa “evitar la violencia”; “derramar sangre no sirve para nada”, afirma

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados

Bruselas. El presidente de Estados Unidos, , prometió imponer nuevosy restricciones a las de los países que establezcan gravámenes digitales o regulaciones que afecten a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Trump no mencionó lugares específicos, pero sus comentarios fueron tomados como una amenaza contra las normas digitales de la (UE) para controlar a empresas como , y .

En una publicación realizada en Truth Social el lunes por la noche, el mandatario afirmó que se enfrentaría “a los países que atacan a nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses”.

“Los impuestos digitales, la legislación sobre y las regulaciones de mercados digitales están diseñados para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

La UE, compuesta por 27 naciones, ha tomado medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas al imponer reglas de amplio alcance.

La del bloque tiene como objetivo limpiar las redes sociales y las plataformas en línea, y la Ley de Mercados Digitales está diseñada para prevenir monopolios digitales, bajo la amenaza de fuertes multas por incumplimientos.

Algunos países individuales de la Unión Europea, como Francia, Italia y España, tienen un impuesto a los servicios digitales, al igual que .

EU vs regulaciones tecnológicas de la Unión Europea

El gobierno de Trump ha despreciado durante mucho tiempo las regulaciones tecnológicas de la UE, y las empresas tecnológicas se han resistido a ellas.

El presidente republicano también se quejó de que las grandes empresas tecnológicas chinas obtienen “un pase completo” con respecto a esas reglas.

“Esto debe terminar”, dijo y prometió que “a menos que se eliminen estas ”, impondría “aranceles adicionales considerables” a las exportaciones a Estados Unidos de la nación infractora y también “instituiría restricciones a la exportación de nuestra tecnología y altamente protegidos”.

¿Qué dice la UE ante amenazas de Trump de represalias?

La Comisión ejecutiva de la UE respondió: “La UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en nuestro territorio, lo cual es coherente con nuestros valores democráticos”, dijo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, en una rueda de prensa regular.

El más reciente ataque de Trump se produce una semana después de que Washington y Bruselas publicaran una declaración conjunta sobre su , en el que se incluye un compromiso para “abordar las barreras comerciales digitales injustificadas”.

En junio, Trump amenazó con suspender las conversaciones comerciales con , lo que obligó al primer ministro a abandonar el plan de Ottawa de imponer un gravamen a los servicios digitales de las empresas tecnológicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

