El primer ministro canadiense, , se reunió este viernes con su gabinete para tratar la relación comercial con Estados Unidos y convocó una conferencia de prensa en la que podría anunciar algún tipo de acuerdo con la Administración del presidente .

Parte del acuerdo podría ser la eliminación de aranceles de represalia que ha impuesto a algunas importaciones estadounidenses, según la agencia Bloomberg.

El presidente de Estados Unidos también anunció una rueda de prensa exactamente a la misma hora que la de Carney.

La reunión de Carney con su Gabinete y la conferencia de prensa se producen 24 horas después de que el primer ministro canadiense hablase por teléfono con Trump, una conversación que Canadá calificó como "productiva".

El pasado 1 de agosto, Washington empezó aplicar aranceles del 35 % a algunos productos canadienses no incluidos en el tratado comercial T-MEC.
El pasado 1 de agosto, Washington empezó aplicar aranceles del 35 % a algunos productos canadienses no incluidos en el tratado comercial T-MEC.

Durante la conversación, los dos líderes trataron "los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos", según informó el Gobierno canadiense.

Canadá es uno de los principales aliados y socios comerciales de EU que todavía no ha anunciado algún tipo de acuerdo con la Administración de Trump.

El pasado 1 de agosto, Washington empezó aplicar aranceles del 35 % a algunos productos canadienses no incluidos en el tratado comercial T-MEC, uno de los más elevados y que contrastan con el 15 % que la Unión Europea ha negociado con EU.

