Más Información

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos

Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"

Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Detienen a 13 presuntos involucrados en el motín del penal de Tuxpan que dejó nueve muertos; tres son funcionarios

Detienen a 13 presuntos involucrados en el motín del penal de Tuxpan que dejó nueve muertos; tres son funcionarios

Una corte federal en Nueva York dio 90 días más para que , exsecretario de Seguridad mexicano, apele su condena por narcotráfico. El nuevo plazo es el 18 de diciembre.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. POR LA PRESENTE SE ORDENA que la moción queda CONCEDIDA”, señaló el oficio judicial.

Sus abogados se habían quejado que el exsecretario de Seguridad Pública de México se encontraba en incomunicación.

Lee también

Abogados de García Luna denuncian maltrato "extremo" a su cliente

La defensa también había denunciado las condiciones de supuesto maltrato “extremo” que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra. También dijeron que por la mala alimentación, ha perdido 14 kilos.

En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos infructuosos.

El exfuncionario público mexicano fue transferido de una cárcel de Oklahoma a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la misma donde Joaquín Guzmán Loera, “, cumple su sentencia de cadena perpetua.

Lee también

Genaro García Luna fue condenado en octubre pasado a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser señalado de ser cómplice y recibir sobornos del .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA. Foto: Banco del Bienestar / Adobe / Secretaria de Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Visa americana. Foto: iStock

¿Quieres renovar tu visa americana rápido? Aquí te decimos dónde y cómo hacerlo

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos