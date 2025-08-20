Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

La defensa del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, denunció las condiciones de maltrato “extremo” que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra. También dijeron que por la mala alimentación, ha perdido 14 kilos.

En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos infructuosos.

El exfuncionario público mexicano fue transferido de una cárcel de Oklahoma a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la misma donde Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cumple su sentencia de cadena perpetua.

García Luna fue condenado en octubre pasado a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser señalado de ser cómplice y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la defensa de García Luna hace en sus cartas un repaso de la situación que ha vivido su cliente en las distintas prisiones por las que ha pasado.

“Nunca antes habíamos estado imposibilitados de tener comunicación alguna con nuestro cliente”, lamenta Gotlib en su carta.

Cesar de Castro, abogado de Genaro García Luna. Foto: EFE

Abogados de García Luna acusan aislamiento y castigo extremo a su cliente

Se quejaron de que, desde que salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en diciembre pasado, no se le permitió tener acceso a los documentos legales de su caso y fue sometido a un régimen de aislamiento y castigo extremo sin que, alegan, hubiera justificación para ello.

La defensa se refirió también a la estancia de García Luna en la cárcel UPS Lee, en Virginia, adonde llegó procedente de otra prisión de Oklahoma.

En Virginia, señalaron, se privó al acusado de “ducharse, afeitarse o incluso comer con cubiertos”; se quejaron de que su cliente fue encerrado en una unidad especial “reservada para quienes han violado las reglas en prisión, a pesar de que en casi seis años de encarcelamiento nunca recibió una sola infracción indisciplinaria”.

Según los abogados, a García Luna solo se le entregó un cambio de ropa interior. Gotlib aseguró que el mexicano perdió 32 libras (14.5 kilos).

La defensa reconoce que desde que fue transferido a ADX -algo de lo que dijeron haber sido informados en junio-, “sus condiciones han mejorado dramáticamente, se le ha permitido bañarse, comer con utensilios y leer”. Sin embargo, aún no tiene acceso “a ninguno de los materiales legales relevantes” que le pudiera ayudar para su apelación.

Ilustración de Jane Rosenberg en la que aparece el juez Robert M.Levy (der.), mientras escucha a la asistente del Fiscal de EU, Erin Reid (izq.), y al abogado César de Castro, defensa del mexicano Genaro García Luna (centro). Foto: ARCHIVO EFE

Buscan aplazar apelación a la sentencia de García Luna

En vista de estos problemas para contactar a su cliente y a las dificultades de éste para accesar a los documentos legales, los abogados piden aplazar, por tercera vez, la presentación de la apelación a la sentencia de García Luna, programada para el 19 de septiembre. La defensa pide que la fecha se posponga al 18 de diciembre.

García Luna fue detenido en 2019 en Texas, donde residía, y fue acusado de cinco cargos por tráfico de drogas y falsedad de declaración al solicitar la ciudadanía estadounidense, en 2018. Fue declarado culpable de todos los cargos.

Además de la sentencia de prisión, el juez Brian Cogan, encargado del caso, ordenó a García Luna pagar una multa de 2 millones de dólares “por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

