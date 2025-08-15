Más Información

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Trump y Putin concluyen reunión en formato restringido en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin concluyen reunión en formato restringido en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura de Plaza Mítikah tras recibir documentación requerida; garantiza seguridad de los asistentes, dice

Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura de Plaza Mítikah tras recibir documentación requerida; garantiza seguridad de los asistentes, dice

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

El primer ministro canadiense, , planea visitar México el 18 de septiembre, según una persona familiarizada con el asunto, reportó .

Se espera que Carney se reúna con la presidenta mexicana, , y es probable que ambas conversen sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la infraestructura clave para impulsar el comercio bilateral, según la fuente. Es posible que la fecha exacta de la reunión cambie, pero el plan actual es para mediados de septiembre, añadió el medio.

El portavoz de Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Lee también

A principios de este mes, Carney envió a su principal diplomático y al secretario de finanzas a la capital mexicana, donde se reunieron con Sheinbaum y sus funcionarios, así como con ejecutivos corporativos, recordó Bloomberg News.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina: Abre registro para secundaria el 15 de septiembre, ¿y los de primaria y preescolar? Foto: Adobe / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina: Abre registro para secundaria el 15 de septiembre, ¿y los de primaria y preescolar?

Visa americana/iStock/ g-stockstudio

Visa americana por primera vez: Este es el único consulado con citas disponibles para 2025

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Canadá. iStock/Deagreez/ husayno

¿Lo traes en tu equipaje? Alimentos prohibidos y permitidos para ingresar a Canadá

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo