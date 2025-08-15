El primer ministro canadiense, Mark Carney, planea visitar México el 18 de septiembre, según una persona familiarizada con el asunto, reportó Bloomberg News.

Se espera que Carney se reúna con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y es probable que ambas conversen sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la infraestructura clave para impulsar el comercio bilateral, según la fuente. Es posible que la fecha exacta de la reunión cambie, pero el plan actual es para mediados de septiembre, añadió el medio.

El portavoz de Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

A principios de este mes, Carney envió a su principal diplomático y al secretario de finanzas a la capital mexicana, donde se reunieron con Sheinbaum y sus funcionarios, así como con ejecutivos corporativos, recordó Bloomberg News.

