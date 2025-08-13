Más Información

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

Tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí a Ciudad de Gaza, la Presidenta de México, , lamentó lo ocurrido en hizo un llamado urgente a la paz entre Israel y Palestina.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal hizo un llamado a la paz, y aclaró que debe haber .

"Es muy triste y particularmente pues lo que ocurrió con los periodistas no sólo fueron dos, han sido más, pues también evidentemente por eso nosotros siempre hacemos un y al reconocimiento de ambos estados", dijo.

Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron este domingo en un cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza.

