Tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí a Ciudad de Gaza, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó lo ocurrido en hizo un llamado urgente a la paz entre Israel y Palestina.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal hizo un llamado a la paz, y aclaró que debe haber reconocimiento de ambos estados.

"Es muy triste y particularmente pues lo que ocurrió con los periodistas no sólo fueron dos, han sido más, pues también evidentemente por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados", dijo.

Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron este domingo en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza.

