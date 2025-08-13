Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura

Después de la entrega a Estados Unidos de 26 criminales considerados de “alto nivel”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la decisión es por la seguridad del país” que tomó el Consejo Nacional de Seguridad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que a las 11:00 horas habrá una conferencia del gabinete de Seguridad en la que se darán más detalles.

“En todos estos casos, los casos de extradición, de envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas.

“No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tiene peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país”, insistió.

