Más Información

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura

Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Después de la de , la presidenta aseguró que “la decisión es por la seguridad del país” que tomó el Consejo Nacional de Seguridad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en , Sheinbaum Pardo refirió que a las 11:00 horas habrá una conferencia del gabinete de Seguridad en la que se darán más detalles.

“En todos estos casos, los casos de , de envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país, .

Lee también

“No tienen que ver con una petición, aunque , pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Tampoco tiene que ver con el , son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país”, insistió.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses