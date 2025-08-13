“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

En menos de seis meses, el gobierno federal llevó a cabo la segunda entrega masiva de 26 reos que estaban recluidos en diferentes centros penitenciarios del país a Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) difundió la lista.

Los transferidos son Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y Roberto Salazar, este último acusado de participar en el asesinato en 2008 de un alguacil adjunto del condado de Los Ángeles, California.

También, Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, exlíder del Cártel de Tijuana; Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada; Leobardo García Corrales, del Cártel de Sinaloa, quien ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como rifles AK-47, y Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como El Chacho, miembro del Cártel de Sinaloa, acusado de secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense.

Servando Gómez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Vestidos de café y escoltados, así fue la entrega de los 26 narcos a EU; entre la lista se encuentran “El Quinientos”, “El Flaquito”, “El Chavo Félix”, Abigael González Valencia y la “Tuta”. pic.twitter.com/AfZ4hiOFX3 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2025

Les siguen Enrique Arballo Talamantes, Francisco Chávez, Abdul Karim Conteh, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vázquez, José Carlos Guzmán Bernal, Antón Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López.

Asimismo, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaytán, David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, Jesús Guzmán Castro, Kevin Gil Acosta, Martín Zazueta Pérez y Benito Barrios Maldonado. De los 26 transferidos, 25 tienen como máximo legal cadena perpetua y Karim Conteh cuenta con 45 años de prisión.

La entrega de los delincuentes se da luego de que, el pasado viernes, el diario The New York Times afirmó que el presidente Donald Trump dio una orden secreta al Pentágono para usar la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, entre los que hay seis mexicanos.

Abigael González, El Cuini, exoperador del CJNG. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

🔴 Así fue la entrega de 26 capos mexicanos, entre ellos “La Tuta”, exlíder de “Los Caballeros Templarios” y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, a Estados Unidos. pic.twitter.com/VRaB6Ac2ue — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2025

“Queremos proteger nuestro país… Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo”, insistió Trump.

En el caso de México, fueron designados como terroristas los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos.

Juan Carlos Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Indicaron que las personas privadas de su libertad fueron requeridas en EU por sus vínculos con organizaciones criminales para el tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.

“La custodia, traslado y entrega formal de los reos se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, del debido proceso en apego a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional.

“Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”, detallaron las dependencias en un comunicado.

Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, exlíder del Cártel de Tijuana. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que el Gabinete de Seguridad en coordinación bilateral y con pleno respeto a la soberanía del país, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

“La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud de @TheJusticeDept que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Mañana [miércoles] daré más detalles en conferencia desde @SSPCMexico”, precisó el funcionario.

El gobierno de Estados Unidos felicitó al de México por su cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil y también destacó que entre los transferidos se encontraban personajes clave de los cárteles Jalisco Nueva Generación y De Sinaloa.

Indicó que los sujetos enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

Remarcó que su aprehensión y traslado son el resultado de la cooperación sostenida entre agencias oficiales estadounidenses y mexicanas, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson dijo que están profundamente agradecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado.

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”, enfatizó.

El diplomático subrayó que para él es un honor servir bajo el liderazgo del presidente Trump y junto a la fiscal general Pam Bondi, cuyo firme enfoque en la seguridad pública y la cooperación para la aplicación de la ley ha impulsado directamente los esfuerzos para que los fugitivos enfrenten la justicia. “Su determinación fue fundamental para hacer realidad este segundo traslado”.

El 27 de febrero de este año se realizó la primera entrega a EU de 29 personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito o El 90; José Bibiano Cabrera Cabrera, El Durango, integrantes del Cártel de Sinaloa y José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, supuesto operador financiero de El Mayo.

En esa ocasión, la SSPC y la FGR manifestaron que los 29 reos fueron requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y que la custodia, traslado y entrega se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales.