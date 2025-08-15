Base Conjunta Elmendorf- Richardson, Alaska.— El presidente Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin iniciaron su cumbre en Alaska con un cálido apretón de manos el viernes, saludándose como viejos amigos antes de iniciar horas de discusiones que podrían cambiar la guerra en Ucrania y las relaciones entre Moscú y Washington.

Tras descender del Air Force One, Trump aplaudió al líder ruso mientras Putin se acercaba, caminando sobre alfombras rojas colocadas para cada líder. Se estrecharon la mano durante un largo rato, ambos sonriendo, y Putin finalmente sonrió y señaló al cielo mientras aún mantenían las manos entrelazadas.

Miembros militares uniformados se mantuvieron firmes en las cercanías de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, y los B-2 y F-22, aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría, volaron sobre el lugar para conmemorar el momento.

Los reporteros cercanos gritaron: "Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?". Putin se llevó la mano a la oreja, pero no respondió. Trump y Putin subieron a la limusina presidencial estadounidense, y Putin sonrió ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la reunión individual previamente planificada entre Trump y Putin se ha convertido en una reunión de tres personas, que incluirá al secretario de Estado, Marco Rubio, y al enviado especial, Steve Witkoff. Putin estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov. Este cambio indica que la Casa Blanca está adoptando una postura más cautelosa que durante la reunión de 2018 en Helsinki, cuando Trump y Putin se reunieron por primera vez en privado, solo con sus intérpretes, durante dos horas.

Se espera que Putin y Trump ofrezcan una conferencia de prensa conjunta al final de la cumbre.

La reunión le da a Trump la oportunidad de demostrar al mundo que es un maestro en la negociación y un pacificador global. Él y sus aliados lo han presentado como un negociador de peso pesado capaz de encontrar la manera de poner fin a la masacre, algo que solía presumir de poder hacer rápidamente.

Para Putin, una cumbre con Trump ofrece una oportunidad largamente esperada para intentar negociar un acuerdo que consolide los logros de Rusia, bloquee el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la OTAN y, finalmente, atraiga a Ucrania de nuevo a la órbita de Moscú. A pesar de lo mucho que hay en juego, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y los líderes europeos no están invitados.

Existen riesgos significativos para Trump. Al traer a Putin a territorio estadounidense (Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 por aproximadamente 2 centavos por acre), el presidente le está otorgando la validación que desea tras su ostracismo tras su invasión de Ucrania hace tres años y medio. La exclusión de Zelenski de la primera reunión entre Trump y Putin supone un duro golpe para la política occidental de "nada sobre Ucrania sin Ucrania" y abre la posibilidad de que Trump acepte un acuerdo que Ucrania no desea.

Cualquier éxito está lejos de estar asegurado, ya que Rusia y Ucrania mantienen una gran distancia en sus demandas de paz. Putin se ha resistido durante mucho tiempo a cualquier alto el fuego temporal, vinculándolo con la interrupción del suministro de armas occidentales y la congelación de los esfuerzos de movilización de Ucrania, condiciones que Kiev y sus aliados occidentales rechazan.

“¡ALTO JUEGO!”, publicó Trump poco antes de abordar el Air Force One.

De camino a la reunión, Putin hizo escala en Magadán, en el Lejano Oriente ruso, donde visitó una fábrica que produce cápsulas de aceite de pescado omega-3, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti. Putin aprovechó el vuelo para revisar información sobre Ucrania, las tensiones con Estados Unidos, la cooperación económica y los asuntos internacionales, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la televisión estatal rusa.

Trump dijo a principios de semana que había un 25% de posibilidades de que la cumbre fracasara, pero también planteó la idea de que si la reunión tiene éxito podría llevar a Zelenskyy a Alaska para una reunión posterior a tres bandas.

Trump también ha expresado dudas sobre un alto el fuego inmediato, pero ha deseado un acuerdo de paz amplio y rápido. Esto parece reflejar el argumento tradicional de Putin de que Rusia prefiere un acuerdo integral para poner fin a los combates, que refleje sus demandas, no un cese temporal de las hostilidades.

Trump ha ofrecido explicaciones cambiantes sobre los objetivos de su reunión

Trump calificó previamente la reunión como " en realidad una reunión de tanteo ". Pero también advirtió de "consecuencias muy graves" para Rusia si Putin no acepta poner fin a la guerra.

Trump declaró el viernes que sus conversaciones con Putin incluirán las exigencias rusas de que Ucrania ceda territorio como parte de un acuerdo de paz. Aseguró que Ucrania debe decidir, pero también sugirió que Zelensky debería aceptar concesiones.

"Tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión. Y creo que tomarán la decisión correcta", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él a Alaska.

Trump afirmó que existe la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca a Ucrania garantías de seguridad junto con las potencias europeas, pero no en la forma de la OTAN. Putin se ha resistido ferozmente a que Ucrania se una a la alianza de seguridad transatlántica, un objetivo a largo plazo para los ucranianos que buscan forjar vínculos más fuertes con Occidente.

El general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, se encuentra en Alaska para brindar asesoramiento militar a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, según un alto funcionario militar de la OTAN que habló bajo condición de anonimato y no estaba autorizado a hablar públicamente. Es probable que su presencia sea bien recibida por los líderes europeos que han intentado convencer a Trump de que sea firme con Putin y no negocie por encima de Kiev.

De camino a Alaska, Trump concedió una entrevista en el Air Force One a Bret Baier, de Fox News Channel. En un vídeo publicado en línea, dijo que creía que la reunión "saldría muy bien, y si no, me voy a casa rápidamente".

“Caminaría, sí”, añadió, después de una pregunta adicional.

Zelenski ha puesto en duda repetidamente la disposición de Putin a negociar de buena fe. Sus aliados europeos, que han mantenido reuniones cada vez más urgentes con líderes estadounidenses durante la última semana, han insistido en la necesidad de que Ucrania participe en cualquier negociación de paz.

La cumbre podría tener implicaciones de gran alcance

Los gobiernos extranjeros observarán de cerca cómo reacciona Trump ante Putin, probablemente evaluando lo que esa interacción podría significar para sus propios tratos con el presidente estadounidense, que ha evitado la diplomacia tradicional en favor de su propio enfoque transaccional de las relaciones.

La reunión se produce en un momento en que la guerra ha causado grandes pérdidas en ambos bandos y ha agotado los recursos.

Ucrania ha resistido mucho más tiempo del que algunos esperaban inicialmente desde la invasión de febrero de 2022, pero está esforzándose por contener al ejército mucho más grande de Rusia, lidiando con los bombardeos de sus ciudades y luchando por cada centímetro de la línea del frente de más de 600 millas (1.000 kilómetros).

Aunque algunos se han opuesto a la ubicación de la cumbre, Trump ha dicho que piensa que es “muy respetuoso” de parte de Putin venir a Estados Unidos en lugar de una reunión en Rusia.

Sergei Markov, un analista pro-Kremlin radicado en Moscú, observó que la elección de Alaska como sede de la cumbre “subrayó el distanciamiento con Europa y Ucrania”.

Estar en una base militar permite a los líderes evitar protestas y reunirse de forma más segura, pero la ubicación tiene su propio significado debido a su historia y ubicación.

Alaska está separada de Rusia en su punto más cercano por sólo 3 millas (menos de 5 kilómetros) y la línea internacional de cambio de fecha.

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sigue desempeñando un papel importante hoy en día, ya que los aviones de la base aún interceptan aeronaves rusas que incursionan regularmente en el espacio aéreo estadounidense.