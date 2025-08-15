Más Información
La ciudad de Anchorage, Alaska, sede de la reunión del presidente Donald Trump y su homólogo, Vladimir Putin, reportó la concentración de múltiples manifestantes previo a la cumbre, en rechazo a la llegada del mandatario ruso, de acuerdo con reportes de algunos medios.
Por lo menos una 500 personas se reunieron en el centro de la ciudad, acompañados con banderas de Ucrania, girasoles y carteles de apoyo donde se leen frases como "no queremos criminales de guerra en Alaska, ni felones en la Casa Blanca" y "Alaska está con Ucrania".
"Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska", declaró uno de los asistentes.
Ciudadanos de Anchorage, aseguraron que Trump no merece el premio Nobel de la Paz, ya que no ha tomado en cuenta el interés de los ucranianos durante las negociaciones de paz con Putin, "es responsable de muchas muertes de niños", afirmó un manifestante.
La cumbre de Alaska es un evento significativo, ya que es la primera vez que un presidente ruso visita la colonia que en 1867 pertenecía a la Rusia imperial, antes de ser vendida a Estados Unidos por 7.2 millones de dólares.
sg/mcc