Más Información

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Aprueba Congreso de la CDMX sancionar hasta con 36 horas de arresto a “franeleros”

Aprueba Congreso de la CDMX sancionar hasta con 36 horas de arresto a “franeleros”

Riña en penal de Culiacán moviliza a fuerzas de seguridad; reportan detonaciones

Riña en penal de Culiacán moviliza a fuerzas de seguridad; reportan detonaciones

La prevista entre los presidentes incluirá ahora a sus asesores, según informó la Casa Blanca, por lo que ya no será uno a uno.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó a los periodistas a bordo del Air Force One que Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, para la parte bilateral de las conversaciones.

Lee también

Ambos mandatarios llegaron este viernes a una base militar de Alaska; primero lo hizo Trump quien minutos más tarde recibió a Putin con alfombra roja, para cumbre bilateral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Brugada anuncia NUEVO apoyo bienestar para personas cuidadoras en CDMX. Fecha de inicio. Foto: Adobe

Brugada anuncia NUEVO apoyo bienestar para personas cuidadoras en CDMX. Fecha de inicio

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo