Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice
Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto
Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN
México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones
García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro
Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico
Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena
Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre
La reunión individual prevista entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin incluirá ahora a sus asesores, según informó la Casa Blanca, por lo que ya no será uno a uno.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó a los periodistas a bordo del Air Force One que Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, para la parte bilateral de las conversaciones.
Lee también Trump anticipa cumbre trilateral con Zelensky si la reunión con Putin va bien; lanza amenaza al líder ruso
Ambos mandatarios llegaron este viernes a una base militar de Alaska; primero lo hizo Trump quien minutos más tarde recibió a Putin con alfombra roja, para cumbre bilateral.
Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz si logra acabar la guerra en Ucrania; rechaza que Kiev ceda territorio a Moscú
