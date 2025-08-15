La reunión individual prevista entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin incluirá ahora a sus asesores, según informó la Casa Blanca, por lo que ya no será uno a uno.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó a los periodistas a bordo del Air Force One que Trump estará acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, para la parte bilateral de las conversaciones.

Ambos mandatarios llegaron este viernes a una base militar de Alaska; primero lo hizo Trump quien minutos más tarde recibió a Putin con alfombra roja, para cumbre bilateral.

