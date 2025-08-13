El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que, si la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo", dijo a la prensa desde el Centro Kennedy, en Washington.

Además, amenazó a Putin con "severas consecuencias" si no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre.

Trump aseguró que tuvo una "muy buena llamada" telefónica con los dirigentes europeos. "El presidente Zelensky estuvo en la llamada. Le daría un 10. Muy, muy amable", declaró.

