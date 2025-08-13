Más Información

Washington. Un grupo de 87 legisladores demócratas, liderados por el congresista , urgió al presidente de Estados Unidos, , revertir el despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el temor a que sus acciones politicen y afecten la inversión en el país.

El despido de Erika McEntarfer fue catalogado por los demócratas como una decisión "que podría perjudicar la creación de y reducir la inversión de ".

Los firmantes de la carta alertaron que remover a expertos técnicos por razones políticas mina la credibilidad del sistema estadístico nacional.

"El acceso a datos confiables no es un asunto partidista", apuntaron.

El pasado 1 de agosto, Trump despidió a McEntarfer, justo tras un reporte laboral que mostró una desaceleración en la y una fuerte revisión a la baja en los datos de mayo.

En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, el republicano denunció sin pruebas que los datos estaban "manipulados" y afirmó que se trataba de una funcionaria de la anterior Administración deque favorecía intereses demócratas.

Expertos en economía y exfuncionarios del BLS calificaron el despido de "infundado" y advirtieron sobre el riesgo de la credibilidad del sistema estadístico federal, considerado crucial para la planeación de políticas públicas y la toma de decisiones en los mercados.

Los demócratas subrayaron que decisiones como el despido de McEntarfer podrían generar incertidumbre entre inversionistas y empleadores, al comprometer la calidad y confiabilidad de los que utilizan para tomar decisiones estratégicas.

ss/mcc

