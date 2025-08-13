Washington. Un grupo de 87 legisladores demócratas, liderados por el congresista Greg Casar, urgió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revertir el despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el temor a que sus acciones politicen y afecten la inversión en el país.

El despido de Erika McEntarfer fue catalogado por los demócratas como una decisión "que podría perjudicar la creación de empleos y reducir la inversión de Estados Unidos".

Los firmantes de la carta alertaron que remover a expertos técnicos por razones políticas mina la credibilidad del sistema estadístico nacional.

Lee también Trump acusa a Biden de “manipular deliberadamente” cifras de empleo; se sobreestimaron 1.5 millones en últimos 2 años de su antecesor

"El acceso a datos confiables no es un asunto partidista", apuntaron.

El pasado 1 de agosto, Trump despidió a McEntarfer, justo tras un reporte laboral que mostró una desaceleración en la creación de empleo y una fuerte revisión a la baja en los datos de mayo.

En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, el republicano denunció sin pruebas que los datos estaban "manipulados" y afirmó que se trataba de una funcionaria de la anterior Administración de Joe Biden que favorecía intereses demócratas.

Lee también Trump ordena despedir a funcionaria por supuestamente manipular cifras de empleo; son "falsas", dice

Expertos en economía y exfuncionarios del BLS calificaron el despido de "infundado" y advirtieron sobre el riesgo de socavar la credibilidad del sistema estadístico federal, considerado crucial para la planeación de políticas públicas y la toma de decisiones en los mercados.

Los demócratas subrayaron que decisiones como el despido de McEntarfer podrían generar incertidumbre entre inversionistas y empleadores, al comprometer la calidad y confiabilidad de los datos que utilizan para tomar decisiones estratégicas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc