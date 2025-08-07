Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este jueves datos de un analista conservador de la Fundación Heritage para asegurar que la Administración del demócrata Joe Biden manipuló "deliberadamente" cifras oficiales de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Ante periodistas convocados apresuradamente al despacho oval para un anuncio calificado de "importante" por un alto funcionario, el presidente republicano mostró varios gráficos junto al analista de economía Stephen Moore.

Moore aseguró que la administración anterior había sobreestimado en 1.5 millones el número de empleos creados durante los dos años finales de mandato de Biden.

Ante este "error gigantesco", el presidente republicano "hizo bien en pedir el nombramiento" de un nuevo responsable de esta agencia federal, afirmó este experto de la fundación de ultraderecha, asesor de Trump desde hace tiempo, en alusión a la destitución de Erika McEntarfer, de la Oficina de Estadísticas Laborales.

"No creo que haya sido un error. Creo que se hizo deliberadamente", comentó el presidente estadounidense. "Son datos increíbles. Nos va muy bien", afirmó.

Según los cálculos de Moore, "durante los primeros cinco meses de mandato de Trump, el ingreso familiar promedio, ajustado a la inflación, aumentó en mil 174 dólares".

"Lo hicieron a propósito”, dijo Trump mientras sostenía unos gráficos presentados por Moore y sin exponer otro tipo de datos oficiales que respalden las acusaciones contra su antecesor.

Sobreestimación de empleos habría afectado asignación de presupuestos estatales

La Oficina de Estadísticas Laborales lanza de forma anual una revisión de las cifras de empleo y se compara con estimaciones mensuales que se elaboran con registros de impuestos de empresas y los conservadores como la Fundación Heritage está utilizando estas cifras para acusar a Biden de anunciar que se crearon más empleos de los que en realidad existen.

Desde el análisis de Moore, la sobreestimación de empleos habría tenido un efecto negativo en la asignación de presupuestos estatales y en otros sectores como programas de subsidio.

La última revisión de la Oficina de Estadísticas Laborales, a principios de agosto, redujo el número de empleos en 258 mil durante los dos meses anteriores.

Esta corrección enfureció a Trump, quien inmediatamente decidió despedir a la directora de la oficina, a quien acusa de haber "falsificado las cifras de empleo antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala" Harris, su rival demócrata en las presidenciales de 2024.

Durante su primer mandato, Trump quiso nombrar a Moore como jefe de la Reserva Federal, el poderoso banco central estadounidense.

Cambió de parecer debido a las críticas sobre las cualificaciones del economista y algunos de sus comentarios sexistas.

