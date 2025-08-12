La Casa Blanca compartió a través de sus redes sociales un especie de campaña donde el presidente Donald Trump aparece "nominado" para el Premio Nobel de la Paz.

En la imagen que subieron, se observa al presidente estadounidense junto al premio, seguido de los nombre de los líderes mundiales que apoyan la idea de su nominación.

Entre los líderes se encuentra:

Benjamin Netanyahu , Primer Ministro de Israel

, Primer Ministro de Israel Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán

Hun Manet, Primer Ministro de Camboya

Brice Oligui Nguema, Presidente de Gabón

Olivier Nduhungirehe, Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda

Gobierno de Pakistán

Además, en el post aseguran que el presidente de Estados Unidos es "el presidente de la PAZ".

President Donald J. Trump is the President of PEACE. pic.twitter.com/7ZH5hKHLVI — The White House (@WhiteHouse) August 12, 2025

Trump y el Nobel de la Paz

No es la primera vez que Trump pretende obtener el galardón, ni la primera vez que es "nominado" por alguien, pues durante la primera presidencia de Donald Trump (2016-2020), un parlamentario noruego lo nominó dos veces al Premio Nobel de la Paz.

En la misma línea, el mandatario anteriormente ya ha asegurado que no le darían el premio. "Que me parece mal. Me lo merezco pero no me lo quieren dar", sentenció.

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó que "ya es hora de que el presidente Trump reciba el Premio Nobel de la Paz.

Pues, según sus palabras, ha negociado el alto al fuego en Tailandia y Camboya , Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía.

¿Quién puede ganar el Nobel de la Paz?

Cualquier persona, organización o movimiento que haya hecho un trabajo sobresaliente para la paz, ya sea:

Mediando conflictos armados

Promoviendo derechos humanos

Luchando contra la pobreza extrema

Defendiendo el desarme o la no proliferación de armas

Trabajando para la cooperación internacional y la hermandad entre pueblos

No importa la nacionalidad, edad ni a que se dedique la persona física o moral.

Sin embargo, las personas no pueden autopostularse ni pagar inscripción, solo pueden nominar:

Miembros de parlamentos y gobiernos de cualquier país

Jefes de Estado

Miembros de cortes internacionales

Profesores universitarios de derecho, ciencias políticas, historia o áreas relacionadas

Directores de institutos dedicados a la paz o política exterior

Ganadores previos del Nobel de la Paz

Miembros de organizaciones que ya lo han ganado

