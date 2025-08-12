Más Información

La planea revisar los museos de la fundación Smithsonian antes del 250 aniversario de Estados Unidos, que se celebra el próximo año, para que las exposiciones, materiales y funcionamiento se alineen con la interpretación que el presidente Donald Trump tiene sobre la historia del país, avanzó en exclusiva The Wall Street Journal.

Según dijeron tres altos funcionarios de la Casa Blanca al medio, quieren garantizar "los valores perdurables de la historia estadounidense" y obedecer la que firmó el mandatario para "restaurar la verdad y la cordura".

Esto se lo habrían pedido en una carta a Lonnie Bunch, secretario de la Institución Smithsonian, que se ha encargado en gran parte de conservar la historia del país.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el viernes 8 de agosto de 2025, en Washington. Foto: Archivo/ AP
El presidente estadounidense Donald Trump en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el viernes 8 de agosto de 2025, en Washington. Foto: Archivo/ AP

Ocho de los museos de la red estarán obligados a modificar aquellas exhibiciones que se consideren influidas ideológicamente y sustituirlas por contenidos que a su juicio sean precisos y promuevan la unidad.

Hace tan solo unas semanas, salió a la luz que el Museo de Historia de EU, también de Smithsonian, eliminó de su muestra los dos intentos de destitución (impeachment, en inglés) de Trump.

Mientras que algunos medios apuntaron, con fuentes, que se trataba de una presión del mandatario, el museo emitió un comunicado para negarlo y confirmó que los volverían a exhibir.

El pasado marzo, el mandatario firmó una en la que amenazó con dejar de financiar programas de la institución -el mayor complejo museístico, educacional y de investigación del mundo- porque, a su juicio, promueve "el adoctrinamiento".

En mayo, despidió a la directora de la National Portrait Gallery de Washington, Kim Sajet, un museo que también forma parte de ese entramado y que reúne los retratos de figuras importantes para el país, entre ellos de todos los expresidentes.

