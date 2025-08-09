Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump; Casa Blanca emitirá nueva política para aclarar el tema

Más Información

Una nueva política por parte de la para dictaminar que las importaciones de lingotes de no deberán enfrentar aranceles será emitida pronto, de acuerdo con información de Bloomberg.

Bloomberg informó que la Casa Blanca emitió este martes una declaración escrita con la intención de aminorar la incertidumbre en los mercados y ofrecer claridad respecto a los aplicables al oro, luego de un fallo de una agencia reguladora.

El anuncio de esta política provocó una corrección en los precios de los futuros del metal, que habían registrado ganancias previas en el Comex de Nueva York, mientras que la cotización al contado en Londres retrocedió a 60 dólares la onza.

La exclusión del oro en los aranceles del 25% que enfrentan otros metales como cobre, acero y aluminio actualmente, se da gracias a su papel único como moneda mundial y activo financiero, según la declaración que hizo a Bloomberg la Casa Blanca.

La aclaración por parte de la se dio con la intención de impulsar de nuevo al mercado que estaba congelando los envíos por temor a un arancel sobre las importaciones de oro.

